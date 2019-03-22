"Холостяк-9": сцены ревности и первый поцелуй Никиты Добрынина

Новости шоу бизнеса: На 3 неделе самого романтического проекта весны "Холостяк-9" произойдет первое интригующее событие сезона.

В 3 выпуске романтического реалити "Холостяк" на СТБ Никита Добрынин приправит отношения с девушками заоблачным адреналином, проверит их на честность и испытает ревностью.

Первое свидание этой недели состоится у Вики, которая еще на Первой вечеринке пригласила Холостяка в "свой мир".

"Я считаю, что один из самых верных способов узнать человека лучше – посмотреть, чем он живет", — объясняет она.

Будет ли по душе Никите "мир" девушки и чем для нее обернется такая инициативность?

Буря эмоций ждет Никиту на свидании с тремя участницами. Он пригласил Наташу, Дашу и Дину в ночной клуб. Девушка, которая уверяла всех, что не танцует в клубах, готова преобразиться ради Никиты и попытается покорить его своей сексуальностью и напором. Наблюдая это, ее конкурентки также начнут борьбу за внимание мужчины, что повлечет за собой сцены ревности и накал страстей.

"Мне кажется, она забыла, что есть еще 14 девочек, и на свидании сидят еще двое", — прокомментирует одна из них.

А также уже на 3 неделе проекта случится первый поцелуй. Его завоюет девушка, которая очарует мужчину своей сдержанностью и загадочностью, или та, что покорит дерзостью?

С кем у Никиты Добрынина разгорится настоящая страсть, а кого он решит отправить домой, узнаем уже 22 марта в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.