Кэти Перри стала самой популярной звездой в Твиттере

Не так давно портал Just Jared представил рейтинг самых популярных звезд в Instagram в 2019 году. Подписчики узнали, что Криштиану Роналду сместил с первого места Селену Гомес, а Дуэйн "Скала" Джонсон оказался интереснее семейства Кардашьян.

Этот год начался для певицы очень хорошо: она записывает новые треки, блистает на красных дорожках и собирается сыграть свадьбу с возлюбленным Орландо Блумом, который преподнес ей помолвочное кольцо за несколько миллионов долларов.

На втором месте расположился бывший президент США — Барак Обама. Очевидно, победа Дональда Трампа до сих пор тяжело воспринимается миллионами людей, потому что аккаунт Обамы насчитывает 105,17 млн фолловеров.

Happy Valentine’s Day to the extraordinarily smart, beautiful, funny, one and only @MichelleObama. It’s true; she does get down to Motown. pic.twitter.com/uypbZsEiqB

— Barack Obama (@BarackObama) 14 февраля 2019 г.