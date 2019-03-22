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Кэти Перри стала самой популярной звездой в Твиттере

Кэти Перри стала самой популярной звездой в Твиттере
11:55 Пт, 22 Март 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Twitter-аккаунт Кэти Перри насчитывает 107 млн подписчиков.

Не так давно портал Just Jared представил рейтинг самых популярных звезд в Instagram в 2019 году. Подписчики узнали, что Криштиану Роналду сместил с первого места Селену Гомес, а Дуэйн "Скала" Джонсон оказался интереснее семейства Кардашьян. 

Этот год начался для певицы очень хорошо: она записывает новые треки, блистает на красных дорожках и собирается сыграть свадьбу с возлюбленным Орландо Блумом, который преподнес ей помолвочное кольцо за несколько миллионов долларов. 

На втором месте расположился бывший президент США — Барак Обама. Очевидно, победа Дональда Трампа до сих пор тяжело воспринимается миллионами людей, потому что аккаунт Обамы насчитывает 105,17 млн фолловеров. 

Замыкает тройку лидеров Джастин Бибер. Не самый популярный в Instagram, в Twitter певец публикует посты для 105,15 млн подписчиков. Всего за несколько месяцев он успел жениться на Хейли Болдуин, спровоцировать слухи о депрессии, подтвердить их и попросить поддержки у фанатов. 

Полный список 10 самых популярных звезд в Twitter:

Кэти Перри — 107 млн

Барак Обама — 105,17 млн

Джастин Бибер — 105,15 млн

Рианна — 90 млн

Тейлор Свифт — 83 млн

Блондинка Кэти Перри кардинально сменила имидж

Леди Гага — 78 млн

Эллен ДеДженерас — 77,2 млн

Криштиану Роналду — 77 млн

Джастин Тимберлейк — 64 млн

Ариана Гранде — 61 млн

Казалось бы, рейтинг самых популярных звезд в Twitter не должен сильно отличаться, однако он получился совершенно другим. И первое место в этом списке заняла Кэти Перри.

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Твиттер, Кэти Перри, Знаменитости, Популярные звезды в Твиттере.
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