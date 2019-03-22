Кэти Перри стала самой популярной звездой в Твиттере

Новости шоу бизнеса: Twitter-аккаунт Кэти Перри насчитывает 107 млн подписчиков.

Не так давно портал Just Jared представил рейтинг самых популярных звезд в Instagram в 2019 году. Подписчики узнали, что Криштиану Роналду сместил с первого места Селену Гомес, а Дуэйн "Скала" Джонсон оказался интереснее семейства Кардашьян.

Этот год начался для певицы очень хорошо: она записывает новые треки, блистает на красных дорожках и собирается сыграть свадьбу с возлюбленным Орландо Блумом, который преподнес ей помолвочное кольцо за несколько миллионов долларов.

На втором месте расположился бывший президент США — Барак Обама. Очевидно, победа Дональда Трампа до сих пор тяжело воспринимается миллионами людей, потому что аккаунт Обамы насчитывает 105,17 млн фолловеров.

Happy Valentine’s Day to the extraordinarily smart, beautiful, funny, one and only @MichelleObama. It’s true; she does get down to Motown. pic.twitter.com/uypbZsEiqB — Barack Obama (@BarackObama) 14 февраля 2019 г.

Замыкает тройку лидеров Джастин Бибер. Не самый популярный в Instagram, в Twitter певец публикует посты для 105,15 млн подписчиков. Всего за несколько месяцев он успел жениться на Хейли Болдуин, спровоцировать слухи о депрессии, подтвердить их и попросить поддержки у фанатов.

Wait a minute that’s my gurl pic.twitter.com/D1YpKpf9Uh — Justin Bieber (@justinbieber) 18 декабря 2018 г.

Полный список 10 самых популярных звезд в Twitter:

Кэти Перри — 107 млн

Барак Обама — 105,17 млн

Джастин Бибер — 105,15 млн

Рианна — 90 млн

Тейлор Свифт — 83 млн

Леди Гага — 78 млн

Эллен ДеДженерас — 77,2 млн

Криштиану Роналду — 77 млн

Джастин Тимберлейк — 64 млн

Ариана Гранде — 61 млн

Казалось бы, рейтинг самых популярных звезд в Twitter не должен сильно отличаться, однако он получился совершенно другим. И первое место в этом списке заняла Кэти Перри.