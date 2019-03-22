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Лидер Onuka показала черно-белое детское фото

Лидер Onuka показала черно-белое детское фото
14:33 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram певица опубликовала архивный снимок.

Украинская артистка, солистка популярной украинской электро-фолк группы ONUKA Ната Жижченко показала, как выглядела в детстве. 

Черно-белое детское фото, на котором совсем маленькая Ната Жижченко позирует со свирелью, артистка сопроводила эмоциональным текстом: 

 
 
 
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Яке щастя мати те, що повертає назад, до самого себе, коли ти загубився. Або константу свого особистого просторово-часового континуума. Або навіть, чарівну паличку, якщо сказати простіше. Згадую рядки, написані дідусем: «Була собі звичайна гілка, чи з бузини то, чи з калини... І ось уже звучить сопілка, і звук її по світу лине!» Хочеться подякувати моїм рідним, долі та обставинам, що все складається саме так, як складається, і що я є я

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Нате Жижченко - 33: ТОП-10 лучших песен группы ONUKA

"Какое счастье иметь то, что возвращает назад, к самому себе, когда ты потерялся. Или константу своего личного пространственно-временного континуума. Или даже волшебную палочку, если сказать проще. Вспоминаю строки, написанные дедушкой: "Була собі звичайна гілка, чи з бузини то, чи з калини... І ось уже звучить сопілка, і звук її по світу лине!". Хочется поблагодарить моих родных, судьбу и обстоятельства, все складывается именно так, как складывается, и я это я", – написала Ната Жижченко.

Отметим, соавтором проекта ONUKA является муж Наты Жижченко, Евгений Филатов. У музыканта также есть сольный проект The Maneken. Кроме того, Евгений Филатов является членом жюри Нацотбора на "Евровидение".

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Знаменитости, Архивные фото, Ната Жижченко, Группа ONUKA.
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