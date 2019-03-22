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Британский актер Орландо Блум продает свой "холостяций" дом

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Британский актер Орландо Блум продает свой "холостяций" дом
16:01 Пт, 22 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Всего через месяц после помолвки с Кэти Перри актер решил продать свою берлогу.

Звездная пара обручилась на День всех влюбленных и сообщила об этом на страницах в социальных сетях. Сразу после этого Кэти Перри удалось продать свой особняк, который никто не покупал в течение трех лет. Теперь ее избранник Орландо Блум решил продать свой дом, в котором провел почти два года своей холостяцкой жизни.

Поместье в Беверли-Хиллз площадью 370 квадратных метров расположено в самом престижном и дорогом районе на склонах гор Санта-Моника. Орландо Блум купил его почти два года назад у знаменитого мексиканского архитектора Мигеля Анхеля Арагонеса за 7 миллионов долларов.

Дом Орландо Блума

Дом Орландо Блума

Дом Орландо Блума

Дом Орландо Блума

Дом Орландо Блума

Дом Орландо Блума

Дом Орландо Блума

Дом Орландо Блума

Дом Орландо Блума

Кэти Перри стала самой популярной звездой в Твиттере

В доме расположены четыре спальни, большая гостиная, кухня-столовая и четыре ванные комнаты. За время владения имением Орландо Блум изменил вид заднего двора, встроив на нем открытый бассейн, SPA и зону барбекю. После проведения строительно-ремонтных работ актер оценил недвижимость в 8,9 миллиона долларов.

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Все по теме:

Кэти Перри, Орландо Блум, Особняк, Холостяцкий дом, Orlando Bloom, Продажа за 9 миллионов долларов.
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