Спор века: голливудские "супергерои" соревнуются за самые худшие усы

Новости шоу бизнеса: Роберт Дауни-младший часто радует своих поклонников интересными и забавными постами в социальных сетях.

Очевидно, недавно он вспомнил те ужасные усы, которые его коллега Крис Эванс носил во время выступлений на Бродвее, и решил устроить небольшое соревнование в Twitter, к которому в итоге присоединились поклонники, художники и другие неравнодушные.

"А теперь серьёзно, на ком они лучше смотрятся?" - спросил Роберт у фолловеров и спровоцировал целую дискуссию в комментариях. Выбирать пришлось между Марком Руфалло в объективе фотографа Джима Райта, героем Криса Эванса из бродвейской постановки "Лобби-герой" и самим Дауни-младшим с усами, с которыми он посетил пресс-конференцию, посвящённую "Железному человеку" в 2008 году.

Поклонники припомнили не только ужасные усы Эванса, но и не самые лучшие образы других коллег актёра:

Пол Радд

Крис Хемсворт

Том Холланд

Не обошлось и без фотошопа, с помощью которого усами обзавёлся герой Тома Хиддлстона и даже героиня Скарлетт Йоханссон.

Из одной социальной сети соревнование перетекло в другую, и уже в Instagram художник Bosslogic показал, как с усами выглядели бы Капитан Марвел, чей сольный фильм недавно вышел в кинотеатрах по всему миру, и Танос, которого зрители увидят уже в конце апреля.

Ранее мы сообщали, что новый трейлер фильма "Мстители: Финал" собрал 268 миллионов просмотров за первые 24 часа после публикации, сообщает студия Marvel на своей странице в Twitter.