Спор века: голливудские "супергерои" соревнуются за самые худшие усы

Очевидно, недавно он вспомнил те ужасные усы, которые его коллега Крис Эванс носил во время выступлений на Бродвее, и решил устроить небольшое соревнование в Twitter, к которому в итоге присоединились поклонники, художники и другие неравнодушные.

"А теперь серьёзно, на ком они лучше смотрятся?" - спросил Роберт у фолловеров и спровоцировал целую дискуссию в комментариях. Выбирать пришлось между Марком Руфалло в объективе фотографа Джима Райта, героем Криса Эванса из бродвейской постановки "Лобби-герой" и самим Дауни-младшим с усами, с которыми он посетил пресс-конференцию, посвящённую "Железному человеку" в 2008 году.

Ok this time it's real—Who wore it best, @ChrisEvans @MarkRuffalo? pic.twitter.com/EyrKGKVfem

— Robert Downey Jr (@RobertDowneyJr) 20 марта 2019 г.