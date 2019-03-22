СМИ: Эмма Робертс и Эван Питерс расстались из-за бывшего Кирстен Данст

Новости шоу бизнеса: Многолетние отношения Эммы Робертс и звезды "Американской истории ужасов" Эвана Питерса подошли к концу.

Издание UsWeekly поделилось новостью о том, что 28-летняя актриса разорвала помолвку с женихом и теперь встречается с 34-летним Гарретом Хедлундом. По сообщениям западных СМИ, такое внезапное расставание не стало для Питерса неожиданностью, и они с Эммой Робертс остались друзьями.

"Эмма и Эван давно шли к разрыву. Он уже съехал от неё. Это не было болезненным расставанием, так что теперь они просто друзья", - сообщил анонимный источник. Пара не первый раз прекращает отношения: в 2015 году они уже разрывали помолвку, но затем воссоединились вновь. Отношения Робертс и Питерса нельзя было назвать безоблачными. Они начали встречаться в 2012 году на съёмках фильма "Взрослый мир", а через год актрису арестовали за нападение на возлюбленного. Тогда представители актёров назвали происшествие недоразумением, и Робертс отпустили после допроса.

По словам инсайдеров, Эмма рассталась с Эваном несколько недель назад и теперь проводит время с экс-бойфрендом Кирстен Данст Гарретом Хедлундом. Широкому зрителю актёр известен по фильмам "Троя" и "Трон: Наследие". "Гаррет и Эмма были просто друзьями, но то, что между ними происходит - это что-то новенькое", - сообщил источник. Он также добавил, что видел, как пара гуляла по Лос-Анджелесу, держась за руки. К сожалению, папарацци в тот момент на месте не оказалось.