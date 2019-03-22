Австралийская актриса Ребел Уилсон была на грани жизни и смерти

Новости шоу бизнеса: 39-летняя актриса перенесла изнурительную болезнь во время поездки в Мозамбик, когда ей было 19 лет.

Пышнотелая хохотушка Ребел Уилсон давно покорила сердца миллионов поклонников не только на своей родине в Австралии, но и во всем мире. Однако звезда "Идеального голоса" призналась, что её жизнь могла бы сложиться совсем иначе, если бы не приступ малярии, от которого она чуть не умерла двадцать лет назад.

"Я просто лежала на больничной койке, ничего не слышала, ничего не видела. У меня были галлюцинации, в них я представляла себя актрисой", - вспоминает Ребел о судьбоносном моменте, повлиявшем на выбор профессии.

"Когда люди находятся на волосок от смерти, они чувствуют некие вещи, которые действительно кардинально меняют их жизни", - добавила актриса. По возвращению в Австралию девушка сразу же подала документы в Национальный институт драматического Искусства в Сиднее, но получила отказ. Неудача не помешала Уилсон достичь поставленной цели: позже, уже будучи известным стенд-ап комиком, она поступила в Университет Южного Уэльса и получила даже два диплома - по искусству и юриспруденции.

Благодаря упорству и харизме актриса не испытывает недостатка в проектах: в этом году зрители увидят её в ромкоме "Не романтично ли это?" с Лиамом Хемсвортом и криминальной комедии "Отпетые мошенницы", где Ребел Уилсон в компании Энн Хэтэуэй будет обдирать богатых мачо.