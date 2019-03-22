Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Австралийская актриса Ребел Уилсон была на грани жизни и смерти

Австралийская актриса Ребел Уилсон была на грани жизни и смерти
22:07 Пт, 22 Март 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: 39-летняя актриса перенесла изнурительную болезнь во время поездки в Мозамбик, когда ей было 19 лет.

Пышнотелая хохотушка Ребел Уилсон давно покорила сердца миллионов поклонников не только на своей родине в Австралии, но и во всем мире. Однако звезда "Идеального голоса" призналась, что её жизнь могла бы сложиться совсем иначе, если бы не приступ малярии, от которого она чуть не умерла двадцать лет назад.

"Я просто лежала на больничной койке, ничего не слышала, ничего не видела. У меня были галлюцинации, в них я представляла себя актрисой", - вспоминает Ребел о судьбоносном моменте, повлиявшем на выбор профессии.

"Когда люди находятся на волосок от смерти, они чувствуют некие вещи, которые действительно кардинально меняют их жизни", - добавила актриса. По возвращению в Австралию девушка сразу же подала документы в Национальный институт драматического Искусства в Сиднее, но получила отказ. Неудача не помешала Уилсон достичь поставленной цели: позже, уже будучи известным стенд-ап комиком, она поступила в Университет Южного Уэльса и получила даже два диплома - по искусству и юриспруденции.

СМИ: Леди Гага встречается со звездой "Мстителей"

Благодаря упорству и харизме актриса не испытывает недостатка в проектах: в этом году зрители увидят её в ромкоме "Не романтично ли это?" с Лиамом Хемсвортом и криминальной комедии "Отпетые мошенницы", где Ребел Уилсон в компании Энн Хэтэуэй будет обдирать богатых мачо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребел Уилсон, Австралийская актриса, Комедиантка, История о жизни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь