Джамала поделилась своей самой сокровенной мечтой

Новости шоу бизнеса: Джамала рассказала, почему хочет поехать выступить в оккупированный Крым.

Певица подчеркнула, что искренне мечтает о том, чтобы в Украине все было хорошо, ведь украинцы заслуживают на это.

Интересно, что Джамала (Сусана Джамаладинова) росла в крымском селе Малореченское, что под Алуштой. Ее песня "Путь домой" посвящена депортации крымскотатарского народа. По словам исполнительницы, композиция стала песней-исповедью. Ее Джамала посвятила всем, кто ищет свой путь домой.

Напомним, во время Нацотбора на Евровидение-2019 Джамала эмоционально прокомментировала позицию группы ANNA MARIA, которые не смогли дать ответ на вопрос: "Чей Крым?", а впоследствии одна из певиц заявила, что "Украина потеряла Крым".

Как вы можете говорить в интервью, что "Крым - это наша Родина"? Есть только один ответ на этот вопрос: Крым - это Украина, это оккупированный полуостров, где идет война.