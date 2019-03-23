Принцесса Евгения посетила благотворительное мероприятие

Новости шоу бизнеса: Пышная королевская свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбенка состоялась в октябре 2018 года.

После этого супруги осуществили лишь несколько выходов в свет, один из которых - рождественская служба в Норфолке в декабре 2018 года. Так, в четверг, 21 марта, внучка Елизаветы II и ее муж впервые совершили официальный выход как супруги.

Принцесса Евгения и Джекс Бруксбенк появились на открытии нового корпуса ортопедической больницы в Лондоне. Компанию королевской чете составил отец принцессы - принц Эндрю.

29-летняя внучка Елизаветы II во время мероприятия отметила, что присутствие на мероприятии стало для нее особым событием, аргументировав это тем, что когда-то в этой самой больнице ей делали операцию. Принцесса Евгения рассказала, что в 12 лет ей поставили диагноз "сколиоз", поэтому ее позвоночник нуждался в серьезной коррекции.