Совсем как обычная мама: Кейт Миддлтон была замечена с детьми на прогулке в парке

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что несмотря на королевский титул является обычной британкой.

Кейт Миддлтон после королевской свадьбы в 2011 году не стремится менять свои привычки. Так, герцогиня любит ходить на шопинг в обычные супермаркеты, где выбирает товары со скидкой, а ее гардероб пестрит одеждой из масс-маркетов. Такой же простоты она придерживается и в воспитании детей.

На днях ошарашенные британцы рассказали в сети о неожиданной встрече с Кейт Миддлтон. Знаменитая мамочка отправилась в Кенсингтонские сады, расположенные рядом с королевской резиденцией, с двумя старшими детьми – 5-летним Джорджем и 3-летней Шарлоттой. Герцогиня Кембриджская с удовольствием приветствовалась с прохожими.

По словам очевидцев, Кейт везла дочь в коляске, а ее сын ехал рядом с ней на велосипеде. Своими эмоциями от встречи пользователи сети поделились в Twitter.

In London for 8 hours, walking through Kensington Gardens and who walks past me?! Only Kate Middleton pushing Charlotte in her pushchair with George on his little push-bike

— NatashaEliseEstdale (@Natashaelise1) 21 марта 2019 г.