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Совсем как обычная мама: Кейт Миддлтон была замечена с детьми на прогулке в парке

Совсем как обычная мама: Кейт Миддлтон была замечена с детьми на прогулке в парке
17:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса: Жена принца Уильяма удивила поклонников неожиданным появлением в городском парке.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что несмотря на королевский титул является обычной британкой. 

Кейт Миддлтон после королевской свадьбы в 2011 году не стремится менять свои привычки. Так, герцогиня любит ходить на шопинг в обычные супермаркеты, где выбирает товары со скидкой, а ее гардероб пестрит одеждой из масс-маркетов. Такой же простоты она придерживается и в воспитании детей.

На днях ошарашенные британцы рассказали в сети о неожиданной встрече с Кейт Миддлтон. Знаменитая мамочка отправилась в Кенсингтонские сады, расположенные рядом с королевской резиденцией, с двумя старшими детьми – 5-летним Джорджем и 3-летней Шарлоттой. Герцогиня Кембриджская с удовольствием приветствовалась с прохожими.

По словам очевидцев, Кейт везла дочь в коляске, а ее сын ехал рядом с ней на велосипеде. Своими эмоциями от встречи пользователи сети поделились в Twitter.

"Кто прошел мимо меня, когда я прогуливался по Кенсингтонским садам? Кейт Миддлтон везла принцессу Шарлотту в коляске, а принц Джордж ехал на велосипеде", – рассказал один из очевидцев.

"Я только что шла мимо Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты", "Так необычно: мы пришли в Кенсингтонские сады, и, не зная, можно ли там гулять, прошлись рядом с Кейт Миддлтон", – написали ошарашенные люди.

Кейт Миддлтон продемонстрировала свои художественные умения

Как известно, герцогиню Кембриджскую и ее детей всегда сопровождают телохранители. Они запрещают прохожим делать любые фото Кейт Миддлтон или ее потомков. Но иногда искусным блогерам все же удается обойти все меры безопасности охранников и сделать несколько обыденных кадров с близкими принца Уильяма.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Герцогиня, Герцогиня Кембриджская.
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