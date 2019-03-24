Яркий выход Нетты Барзилай: звезда перевоплотилась в принцессу Disney

Новости шоу бизнеса: Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай любит эпатировать в сети.

Звезда каждый раз примеряет необычные наряды, демонстрируя свой оригинальный стиль. На этот раз израильская артистка воссоздала образ принцессы Disney – очаровательной Жасмин.

После победы на вокальном шоу Евровидение-2018 эпатажная певица Нетта Барзилай получила мировую славу. Пожалуй, после такого триумфа каждый меломан с легкостью узнает артистку, ведь она имеет оригинальный стиль исполнения песен и не менее уникальный вкус к вещам.

Пышнотелая Нетта Барзилай каждый раз удивляла своих поклонников яркими публичными выходами. А на днях звезда воплотила свою мечту и перевоплотилась в принцессу студии Disney. Зажигательная израильтянка надела образ возлюбленной Аладдина – Жасмин: она предстала перед камерами в широких штанах синего цвета и топе. Свой look Нетта Барзилай дополнила лаконичным образом, украшениями и макияжем в стиле мультипликационной принцессы.

"Всегда мечтала быть принцессой Disney", – призналась Нетта Барзилай.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Always dreamed of being a Disney princess @disney Публикация от netta barzilai (@nettabarzi) 22 Мар 2019 в 5:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Always dreamed of being a Disney princess @disney Публикация от netta barzilai (@nettabarzi) 22 Мар 2019 в 5:02 PDT

Видимо, новый фильм о приключениях Аладдина вдохновил певицу на такой нетипичный образ. В сети Нетта Барзилай показала, что в таком очаровательном и несколько пикантном наряде вышла на концерт. Во время выступления она исполнила зажигательные хиты, а за кулисами фотографировалась с мужчиной, который выполнял роль Аладдина на шоу.