Скачать
Понедельник, 25.03.2019
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
В Nord Stream-2 заявили, что он не заменит транзит через Украину
Президент: Стоимость аренды сельскохозяйственных земель можно увеличить в пять раз
Президент: Стоимость аренды земли можно увеличить в пять раз
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Пятов вошел в топ-5 рейтинга УЕФА
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта
Apple-2019: онлайн-трансляция презентации 25 марта

Яркий выход Нетты Барзилай: звезда перевоплотилась в принцессу Disney

Яркий выход Нетты Барзилай: звезда перевоплотилась в принцессу Disney
18:33 Вс, 24 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай любит эпатировать в сети.

Звезда каждый раз примеряет необычные наряды, демонстрируя свой оригинальный стиль. На этот раз израильская артистка воссоздала образ принцессы Disney – очаровательной Жасмин.

После победы на вокальном шоу Евровидение-2018 эпатажная певица Нетта Барзилай получила мировую славу. Пожалуй, после такого триумфа каждый меломан с легкостью узнает артистку, ведь она имеет оригинальный стиль исполнения песен и не менее уникальный вкус к вещам.

Пышнотелая Нетта Барзилай каждый раз удивляла своих поклонников яркими публичными выходами. А на днях звезда воплотила свою мечту и перевоплотилась в принцессу студии Disney. Зажигательная израильтянка надела образ возлюбленной Аладдина – Жасмин: она предстала перед камерами в широких штанах синего цвета и топе. Свой look Нетта Барзилай дополнила лаконичным образом, украшениями и макияжем в стиле мультипликационной принцессы.

"Всегда мечтала быть принцессой Disney", – призналась Нетта Барзилай.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Always dreamed of being a Disney princess @disney

Публикация от netta barzilai (@nettabarzi)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Always dreamed of being a Disney princess @disney

Публикация от netta barzilai (@nettabarzi)

Звезда "Евровидения" Нетта Барзилай появилась на публике в купальнике

Видимо, новый фильм о приключениях Аладдина вдохновил певицу на такой нетипичный образ. В сети Нетта Барзилай показала, что в таком очаровательном и несколько пикантном наряде вышла на концерт. Во время выступления она исполнила зажигательные хиты, а за кулисами фотографировалась с мужчиной, который выполнял роль Аладдина на шоу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дисней, Евровидение, Образ, Принцесса, Певица, Победитель Евровидения, Евровидение 2018, Нетта Барзилай, Принцесса Disney.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 марта – День Феофана, Григория Двоеслова
02 Прогноз погоды на ближайшие дни: небольшие дожди и до 12° тепла
03 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (25.03 - 31.03)
04 На станцию "Академик Вернадский" доставят копию Томоса
05 ВСУ получили более 50 автомобилей от ВС Канады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
В НБУ не спешат снижать высокую учетную ставку
Евросоюз завершил подготовку к &quot;жесткому&quot; Brexit без соглашения
Евросоюз завершил подготовку к "жесткому" Brexit без соглашения
В Украине снова начали расти показатели заболеваемости корью
Корь в Украине: за неделю умерли 4 человека
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.03 - 24.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь