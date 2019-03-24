Красное платье и широкополая шляпа: Катя Осадчая в новом ярком образе

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская телеведущая Екатерина Осадчая посетила общенациональную программу "Человек года", которая состоялась в Киеве в субботу, 23 марта,

Что интересно, на событии также присутствовал муж Кати Юрий Горбунов. Об этом Осадчая рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, а также опубликовала снимки своего образа.

Для выхода телеведущая надела длинное платье красного цвета с открытыми плечами и широкополую шляпу. Образ Кати напоминает мексиканский традиционный наряд для женщин, в котором она выглядела эффектно на церемонии.

Также знаменитость сфотографировалась с любимым человеком, который был одет в черный костюм с бабочкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Загальнонаціональна програма Людина року!!Ми на місці! Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 23 Мар 2019 в 10:04 PDT\

"Общенациональная программа Человек года! Мы на месте!" – добавил в подписи на своей странице в Instagram Горбунов.