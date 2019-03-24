Красное платье и широкополая шляпа: Катя Осадчая в новом ярком образе

Что интересно, на событии также присутствовал муж Кати Юрий Горбунов. Об этом Осадчая рассказала поклонникам на своей странице в Instagram, а также опубликовала снимки своего образа.
Для выхода телеведущая надела длинное платье красного цвета с открытыми плечами и широкополую шляпу. Образ Кати напоминает мексиканский традиционный наряд для женщин, в котором она выглядела эффектно на церемонии.
Также знаменитость сфотографировалась с любимым человеком, который был одет в черный костюм с бабочкой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я і Тарас Григорович :) вчора на зйомках згадували вірші Шевченка. Ви які знаєте напам‘ять? :) #aboutlastnight
"Общенациональная программа Человек года! Мы на месте!" – добавил в подписи на своей странице в Instagram Горбунов.