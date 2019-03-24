Леся Никитюк об идеальных отношениях и рождении ребенка

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк старается не афишировать подробности личной жизни, однако теперь известно, что звезда не находится в отношениях.

Ранее звезда украсила обложку журнала Woman Magazine, в интервью которому рассказала, какие планирует построить отношения с будущим избранником. В интервью изданию Леся призналась, что, по ее мнению, "идеальная семья –это когда один другого позовет, а то, несомненно, прилетит".

"Идеальные отношения – если не любовники, а друзья, родные души. Очень важно, чтобы мир одного человека и мир другого не пугал их. Тогда будет комфорт", – объяснила она.

Также Никитюк добавила, что в случае рождения ребенка, она хочет переехать с малышом в другую страну.

"Если все будет хорошо в личной жизни, и я запланирую ребенка, то хотела бы первые 2-3 года пожить с малышом в другом климате. Чтобы ему было легче адаптироваться. Многие дети болеют из-за климата, и сами родители от этого страдают. Если можно все упростить, почему бы этого не сделать? Для того я и работаю много – чтобы можно было переехать в другую страну, и никто ничего не требовал", – добавила она.