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Maruv уже не та: певица кардинально изменила имидж

Maruv уже не та: певица кардинально изменила имидж
12:57 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Победительница Национального отбора на Евровидение 2019 MARUV стала открытием года по версии музыкальной премии YUNA 2019.

Украинская певица MARUV появилась на светском мероприятии в новом соблазнительном образе.

Yearly Ukrainian National Awards – YUNA в 2019 году прошли в этом году уже в восьмой раз. Каждый раз на церемонии награждения отмечают лучших представителей индустрии.

На церемонию звезда пришла в новом образе и с другим, нежным сиреневым цветом волос. 

 
 
 
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Memories from @yunaawards

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Евровидение 2019": все песни участников второго полуфинала

"Премия YUNA 2019. В моих руках оказалось сразу 4 статуэтки в категориях: "Открытие года", "Лучший дуэт", "Лучшая песня на иностранном языке" и "Лучший электронный хит". С нетерпением ждут выхода телеверсии церемонии 29 марта", – написала недавно MARUV в Instagram.

"За что единственное можно сказать спасибо нацотбору, так за то, что я для себя открыл MARUV", "Мне очень нравится Аня, люблю акустические выступления. Нравится стиль, но луки на Юне – хрень редкая. Сорри, это выглядит дешево и нелепо. Кислотно-зеленый ансамбль, как по мне, был окей", "Королева этого вечера. На голову выше всех – в прямом и переносном смысле слов. Грэмми уже ждет тебя" – комментируют фаны.

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Все по теме:

Музыкальный конкурс, Евровидение, Песенный конкурс, Евровидение 2019, MARUV, YUNA 2019, Премия YUNA 2019.
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