Maruv уже не та: певица кардинально изменила имидж

Новости шоу бизнеса: Победительница Национального отбора на Евровидение 2019 MARUV стала открытием года по версии музыкальной премии YUNA 2019.

Украинская певица MARUV появилась на светском мероприятии в новом соблазнительном образе.

Yearly Ukrainian National Awards – YUNA в 2019 году прошли в этом году уже в восьмой раз. Каждый раз на церемонии награждения отмечают лучших представителей индустрии.

На церемонию звезда пришла в новом образе и с другим, нежным сиреневым цветом волос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Memories from @yunaawards Публикация от MARUV (@maruvofficial) 24 Мар 2019 в 9:44 PDT

"Премия YUNA 2019. В моих руках оказалось сразу 4 статуэтки в категориях: "Открытие года", "Лучший дуэт", "Лучшая песня на иностранном языке" и "Лучший электронный хит". С нетерпением ждут выхода телеверсии церемонии 29 марта", – написала недавно MARUV в Instagram.

"За что единственное можно сказать спасибо нацотбору, так за то, что я для себя открыл MARUV", "Мне очень нравится Аня, люблю акустические выступления. Нравится стиль, но луки на Юне – хрень редкая. Сорри, это выглядит дешево и нелепо. Кислотно-зеленый ансамбль, как по мне, был окей", "Королева этого вечера. На голову выше всех – в прямом и переносном смысле слов. Грэмми уже ждет тебя" – комментируют фаны.