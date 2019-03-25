Снежана Бабкина продолжает удивлять занятиями йогой

Новости шоу бизнеса: На днях женщина опубликовала на своей официальной странице в инстаграме милое фото совместных занятий йогой с любимым мужем.

Супруга популярного украинского 40-летнего певца и лидера группы 5’nizza Сергея Бабкина, Снежана, находится на седьмом месяце ожидания малыша. Все это время супруги успешно скрывали от общественности радостную новость, чтобы не навлечь неприятности на будущую роженицу из-за недоброжелателей. Однако когда скрывать внушительного размера живот Снежаны стало бессмысленным занятием, они с мужем решили, что пора приоткрыть завесу тайны.

Поразив подписчиков тем, что даже на столь внушительном сроке беременности будущая мама не отказывается от выполнения таких сложных асанов.

На фото Сергей Бабкин с обнаженным торсом в просторных серых шортах лежит на спине на специальном гимнастическом коврике, придерживая руками и ногами свою супругу, которая изогнулась в сложной позе йоги, лежа на спине. Для выполнения физических упражнений Снежана облачилась в просторные черные спортивные брюки с белыми полосами вдоль внешней стороны бедра и белую футболку с черными рисунками. Волосы супруга музыканта предусмотрительно убрала с лица в тугой пучок.