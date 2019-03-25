Звезда Инстаграма: необычный кот с удивительно молочно-голубыми глазами (Фото) Мерлин Гриффит - прекрасный кот, который покорил Интернет своей уникальной красотой и потусторонними особенностями. Котик покоряет своими молочно-голубыми глазами и роскошной тёмно-серой шерстью. И если не знать, что это живая кошка, то можно подумать, что это плюшевая игрушка.