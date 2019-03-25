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Вторник, 26.03.2019
Звезда Инстаграма: необычный кот с удивительно молочно-голубыми глазами (Фото)
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Звезда Инстаграма: необычный кот с удивительно молочно-голубыми глазами (Фото)

Мерлин Гриффит - прекрасный кот, который покорил Интернет своей уникальной красотой и потусторонними особенностями. Котик покоряет своими молочно-голубыми глазами и роскошной тёмно-серой шерстью. И если не знать, что это живая кошка, то можно подумать, что это плюшевая игрушка.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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20:43 Пн, 25 Март 2019 Телеграф
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