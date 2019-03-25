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Королева Летиция очаровала нежным платьем пастельного оттенка

Королева Летиция очаровала нежным платьем пастельного оттенка
21:41 Пн, 25 Март 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Испанская королева вместе со своим супругом Филиппом VI прибыли в Аргентину с трехдневным визитом накануне, 24 марта.

Королевская чета откроет Международный конгресс испанского языка. Для появления перед аргентинскими поклонниками Летиция выбрала стильное платье пастельного оттенка.

Восьмой Международный конгресс испанского языка (CILE) откроет король Филипп VI и его супруга Летиция в среду, 27 марта. Однако в рамках тура супруги прибыли в Буэнос-Айрес раньше на несколько дней, чтобы провести ряд официальных мероприятий. Так, для появления перед аргентинскими поклонниками королева Летиция выбрала элегантный образ.

Королева Летиция в стильном образе в Национальном музее Прадо

Выбор Ее Величества пал на стильное платье от Hugo Boss. Нежно-мятный оттенок платья и длина миди добавили незаурядной элегантности королеве, а туго затянутый пояс подчеркнул ее тонкую талию. К сдержанному наряду Летиция выбрала бежевые туфли-лодочки на высоких каблуках и клатч в тон к обуви.

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Стиль, Образ, Королева, Летиция, Королева Испании, Королева Летиция.
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