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Стало известно, как Ирина Шейк с Брэдли Купером и дочерью развлекались в "Диснейленде"

Стало известно, как Ирина Шейк с Брэдли Купером и дочерью развлекались в "Диснейленде"
10:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях папарацци сфотографировали, как знаменитое семейство отдыхало в калифорнийском "Диснейленде".

Супермодель Ирина Шейк со своим мужем Брэдли Купером пытаются посвящать свое свободное время друг другу и двухлетней совместной дочери Лее.

Фотографы заметили супругов с дочерью, когда они заняли места в вагончиках аттракциона. 

 
 
 
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@celebmagazine.ir #irinashayk #bradleycooper #disneyland

Публикация от (@celebstyle_chic)

Маленькая модель: дочь Гайтаны прошлась по подиуму

Двухлетняя Лея, которая была одета в серое худи с Микки Маусом, провела много времени в объятиях своего звездного отца. Как известно, Ирина Шейк старается не афишировать на публике подробности личной жизни. Так, первое время после рождения ребенка модель тщательно скрывала лицо девочки от папарацци, однако со временем Ирина и Брэдли показали малыша.

Несмотря на загруженный рабочий график, Ирина пытается совмещать любое время по уходу за ребенком. К примеру, на днях звезда отправилась в госавтоинспекцию в Санта-Монике и взяла Лею с собой.

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Все по теме:

Отдых, Брэдли Купер, Ирина Шейк, Знаменитости, Диснейленд, Семейный отдых.
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