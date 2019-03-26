Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились спустя 10 лет

Новости шоу бизнеса: Церемония бракосочетания состоялась в Америке в канун католического Рождества.

Прима-балерина Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов тайно сыграли свадьбу в Америке. Теперь они официально муж и жена.

Прима Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее супруг артист балета Александр Стоянов — одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. В декабре прошло года они официально стали мужем и женой. Об этом новоиспеченные супруги впервые рассказали журналу VIVA.

Свадьба Кухар и Стоянова была очень красивой. Именной такой, как Екатерина и мечтала в юности.

"Официально замуж я выходила в пуантах, в пачке и с фатой, – говорит Екатерина Кухар. – Нам нравится наша балетная жизнь: каждые полгода практически отмечаем медовый месяц. Когда уезжаем на гастроли, отработав балет, полностью принадлежим друг другу", — поделилась балерина.

Вполне возможно, вдохновленные оптом супруги захотят повторить торжество в Украине, согласно нашим традициям. Ведь свидетельство о браке Екатерины Кухар и Александра Стоянова действительно только не территории США.