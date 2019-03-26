Скачать
Среда, 27.03.2019
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Зидан и Перес готовы продать Бэйла
Зидан и Перес готовы продать Бэйла
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)

Победительница "Холостяка" рассказала о знакомстве с богатым женихом

Победительница "Холостяка" рассказала о знакомстве с богатым женихом
15:30 Вт, 26 Март 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Избранником девушки стал 39-летний топ-менеджер крупного медиахолдинга Владимир Чопов.

Пережив болезненный разрыв с Егором Кридом Даша Клюкина встретила новую любовь. Модель объявила о помолвке с 39-летним Владимиром Чоповым.

Недавно победительница российского романтического реалити "Холостяк" Дарья Клюкина сообщила поклонникам радостную новость. Модель получила долгожданное предложение руки и сердца. 

На вопрос о том, почему Клюкина скрывала отношения, она ответила предельно честно.

"Мне не хотелось бить себя в грудь и писать о чувствах в каждом из постов. Еще Володя не публичный. Поэтому мы приняли решение не рассказывать об отношениях", — рассказала Дарья изданию Super.

Знакомство пары состоялось летом. Сначала Клюкина и Чопов были просто коллегами, но со временем симпатия переросла в роман.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились спустя 10 лет

"Мы познакомились в июле во время Чемпионата Мира по футболу, на одной из рабочих встреч. Обсуждали рекламный контракт одного бренда, который выступал спонсором ЧМ. После мы продолжили общаться. Летом мы с мамой и с друзьями полетели в Италию. Вова тоже прилетел. Для меня это было неожиданно. Первый подарок был летом. Он в Италии подарил мне корзину лимонов. Было очень приятно, потому что она была очень большая. Он заметил, как я могу за раз съесть лимон, запомнил это и решил мне преподнести не один, а целую корзину", — делится девушка.

Позже Владимир пригласил Дарью на свидание в парк аттракционов в Италию. Так все и закрутилось. Теперь Чопов и Клюкина официально помолвлены и готовятся к свадьбе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Холостяк, Победительница Холостяка, Даша Клюкина, Владимир Чопов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
02 Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили бойца
03 Наталья Могилевская переезжает в другой город
04 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
05 Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Полезные фрукты для людей с диабетом
Полезные фрукты для людей с диабетом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь