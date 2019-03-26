Победительница "Холостяка" рассказала о знакомстве с богатым женихом

Новости шоу бизнеса: Избранником девушки стал 39-летний топ-менеджер крупного медиахолдинга Владимир Чопов.

Пережив болезненный разрыв с Егором Кридом Даша Клюкина встретила новую любовь. Модель объявила о помолвке с 39-летним Владимиром Чоповым.

Недавно победительница российского романтического реалити "Холостяк" Дарья Клюкина сообщила поклонникам радостную новость. Модель получила долгожданное предложение руки и сердца.

На вопрос о том, почему Клюкина скрывала отношения, она ответила предельно честно.

"Мне не хотелось бить себя в грудь и писать о чувствах в каждом из постов. Еще Володя не публичный. Поэтому мы приняли решение не рассказывать об отношениях", — рассказала Дарья изданию Super.

Знакомство пары состоялось летом. Сначала Клюкина и Чопов были просто коллегами, но со временем симпатия переросла в роман.

"Мы познакомились в июле во время Чемпионата Мира по футболу, на одной из рабочих встреч. Обсуждали рекламный контракт одного бренда, который выступал спонсором ЧМ. После мы продолжили общаться. Летом мы с мамой и с друзьями полетели в Италию. Вова тоже прилетел. Для меня это было неожиданно. Первый подарок был летом. Он в Италии подарил мне корзину лимонов. Было очень приятно, потому что она была очень большая. Он заметил, как я могу за раз съесть лимон, запомнил это и решил мне преподнести не один, а целую корзину", — делится девушка.

Позже Владимир пригласил Дарью на свидание в парк аттракционов в Италию. Так все и закрутилось. Теперь Чопов и Клюкина официально помолвлены и готовятся к свадьбе.