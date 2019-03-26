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Гвинет Пэлтроу нарушила уговор с дочерью

Гвинет Пэлтроу нарушила уговор с дочерью
17:07 Вт, 26 Март 2019 Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Семейный отдых 46-летней Гвинет Пэлтроу в горах, о котором она рассказывала в минувший уикенд, омрачен конфликтом.

Актриса получила публичный выговор от своей 14-летней дочери Эппл.

Девочке не понравилось, что мама опубликовала на своей странице в Instagram селфи с ней. Снимок был сделан на подъемнике и вызвал восторженные отклики фолловеров кинозвезды. Однако ее дочь не разделила их эмоции.

 
 
 
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Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

"Мама, мы обсуждали это. Ты не можешь ничего публиковать без моего согласия", - такой комментарий от Эппл получила Гвинет в соцсети.

Пэлтроу, судя по всему, нарушила уговор, но в итоге не стала удалять опубликованный снимок из Instagram. Актриса в комментариях ответила дочери.

Стало известно, как Ирина Шейк с Брэдли Купером и дочерью развлекались в "Диснейленде"

"Ты даже лица своего не видишь!", - написала Гвинет, указав на то, что лицо Эппл на снимке скрыто маской.

У дочери актрисы есть своя страница в соцсети, но она защищена настройками приватности. А вот Гвинет ничего не скрывает от мира - публикует в Instagram кадры с членами семьи, рассказывает о себе…

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Знаменитости, Актриса, Гвинет Пелтроу, Голливудская актриса, Instagram звезд.
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