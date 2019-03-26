Гвинет Пэлтроу нарушила уговор с дочерью

Новости шоу бизнеса: Семейный отдых 46-летней Гвинет Пэлтроу в горах, о котором она рассказывала в минувший уикенд, омрачен конфликтом.

Актриса получила публичный выговор от своей 14-летней дочери Эппл.

Девочке не понравилось, что мама опубликовала на своей странице в Instagram селфи с ней. Снимок был сделан на подъемнике и вызвал восторженные отклики фолловеров кинозвезды. Однако ее дочь не разделила их эмоции.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 24 Бер 2019 р. о 12:12 PDT

"Мама, мы обсуждали это. Ты не можешь ничего публиковать без моего согласия", - такой комментарий от Эппл получила Гвинет в соцсети.

Пэлтроу, судя по всему, нарушила уговор, но в итоге не стала удалять опубликованный снимок из Instagram. Актриса в комментариях ответила дочери.

"Ты даже лица своего не видишь!", - написала Гвинет, указав на то, что лицо Эппл на снимке скрыто маской.

У дочери актрисы есть своя страница в соцсети, но она защищена настройками приватности. А вот Гвинет ничего не скрывает от мира - публикует в Instagram кадры с членами семьи, рассказывает о себе…