Гвинет Пэлтроу нарушила уговор с дочерью

Актриса получила публичный выговор от своей 14-летней дочери Эппл.
Девочке не понравилось, что мама опубликовала на своей странице в Instagram селфи с ней. Снимок был сделан на подъемнике и вызвал восторженные отклики фолловеров кинозвезды. Однако ее дочь не разделила их эмоции.
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"Мама, мы обсуждали это. Ты не можешь ничего публиковать без моего согласия", - такой комментарий от Эппл получила Гвинет в соцсети.
Пэлтроу, судя по всему, нарушила уговор, но в итоге не стала удалять опубликованный снимок из Instagram. Актриса в комментариях ответила дочери.
"Ты даже лица своего не видишь!", - написала Гвинет, указав на то, что лицо Эппл на снимке скрыто маской.
У дочери актрисы есть своя страница в соцсети, но она защищена настройками приватности. А вот Гвинет ничего не скрывает от мира - публикует в Instagram кадры с членами семьи, рассказывает о себе…