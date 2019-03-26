Даша Астафьева поделилась своими секретами красоты

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица и модель Даша Астафьева решила поделиться с поклонниками своими секретами красоты.

В своем Instagram-аккаунте звездная красотка рассказала, что же помогает ей всегда выглядеть свежо и прекрасно.

По словам Даши, настоящим спасением для нее стали патчи под глаза.

"Как и обещала, делюсь с секретами ухода за кожей. Знакомьтесь, победитель в моей личной номинации "спасите-помогите" [у меня есть тридцать минут]. Патчи-маска под глаза. Думаю, вы часто видите их на мне и в кадре и за кадром)) Моя Любовь с первой пробы! Мое спасение в любой ситуации: съемки, перелеты, поездки, концерты, важные встречи…" - поделилась артистка.

Астафьева также опубликовала фото со съемок, на котором она сидит на стуле в халате и с патчами на лице.

"Главное преимущество моего выбора - мгновенный результат: подтянутая кожа, длительное увлажнение, осветление и приятное чувство прохлады", - добавила знаменитость.

Подписчики Даши отметили, что она действительно всегда прекрасно выглядит.

"Неймовірна красуня", "Очень люблю эти патчи", "Прекрасно", "О даааа. Эти патчи - решают все!", "Красивая всегда", "Вам не надо ничего… Вы прекрасно выглядите", - пишут фолловеры певицы.