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Даша Астафьева поделилась своими секретами красоты

Даша Астафьева поделилась своими секретами красоты
19:31 Вт, 26 Март 2019 Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица и модель Даша Астафьева решила поделиться с поклонниками своими секретами красоты.

В своем Instagram-аккаунте звездная красотка рассказала, что же помогает ей всегда выглядеть свежо и прекрасно.

По словам Даши, настоящим спасением для нее стали патчи под глаза.

 
 
 
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Как и обещала , делюсь с секретами ухода за кожей. Знакомьтесь, победитель в моей личной номинации «спасите-помогите» [у меня есть тридцать минут] Патчи-маска под глаза @hydropeptide_ukraine Думаю, вы часто видите их на мне и в кадре и за кадром)) Моя Любовь с первой пробы! Мое спасение в любой ситуации: съемки, перелеты, поездки, концерты, важные встречи... Photo @moi_sofism Hair @daniamartemianov Mua @rymakova Специально для @hydropeptide_ukraine

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Как и обещала, делюсь с секретами ухода за кожей. Знакомьтесь, победитель в моей личной номинации "спасите-помогите" [у меня есть тридцать минут]. Патчи-маска под глаза. Думаю, вы часто видите их на мне и в кадре и за кадром)) Моя Любовь с первой пробы! Мое спасение в любой ситуации: съемки, перелеты, поездки, концерты, важные встречи…" - поделилась артистка.

Астафьева также опубликовала фото со съемок, на котором она сидит на стуле в халате и с патчами на лице.

"Главное преимущество моего выбора - мгновенный результат: подтянутая кожа, длительное увлажнение, осветление и приятное чувство прохлады", - добавила знаменитость.

Даша Астафьева соблазняет поклонников снимками в постели

Подписчики Даши отметили, что она действительно всегда прекрасно выглядит.

"Неймовірна красуня", "Очень люблю эти патчи", "Прекрасно", "О даааа. Эти патчи - решают все!", "Красивая всегда", "Вам не надо ничего… Вы прекрасно выглядите", - пишут фолловеры певицы.

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Даша Астафьева, Советы красоты, Знаменитости, Певица, Украинская певица.
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