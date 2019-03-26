Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой

Новости шоу бизнеса: Сестры Анастасия и Виктория Петрик уже успели поучаствовать во многих конкурсах, где занимали престижные места.

В столь юном возрасте обе завоевали симпатию тысячей зрителей - и не только в Украине, а многие успешные артисты отмечали, что девушек ждет большое будущее.

Сейчас сестры редко появляются на публике и многие очень удивились, увидев их новые снимки - и Настя, и Вика стали совершенно взрослыми, роскошными девушками.

Так, недавно в блогах звездных сестер появились фото, на которых они запечатлены в ярких образах - с роскошной укладкой, ярким макияжем и красными губами.

"Это мой первый образ с красными губами. И мне очень понравилось, а вам?" - поинтересовалась у подписчиков младшая из сестер, 16-летняя Настя. А поклонники лишь отметили, что обе сестры выглядят очень ярко.