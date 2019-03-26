Вера Брежнева поделилась своими методами приведения фигуры в норму

Новости шоу бизнеса: Вера Брежнева на странице в Instagram в преддверии летнего сезона отпусков и поездок на море, поделилась с подписчицами секретами "приведения в порядок" фигуры.

Фолловеры часто задают вопрос знаменитости, каким образом ей удается всегда прекрасно выглядеть, и просят поделиться своими проверенными способами.

В новом посте в соцсети Вера Брежнева сообщила подписчицам, что специально ради общения с ними по поводу красоты лица и тела она создала новую страницу, на которой будет публиковать свои небольшие секреты.

Оказывается, многим представительницам прекрасного пола интересно, как знаменитость приводит себя в форму накануне лета и пляжного сезона. Теперь же они получат возможность найти ответы на все интересующие их вопросы.

Ранее Брежнева рассказывала, что очень любит различные сладости, но отказывает себе в этом удовольствии, так как тщательно следит за фигурой. Кроме того, она увлекается спортом и является приверженцем здорового питания, что и позволяет ей всегда выглядеть прекрасно.