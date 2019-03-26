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Вера Брежнева поделилась своими методами приведения фигуры в норму

Вера Брежнева поделилась своими методами приведения фигуры в норму
20:25 Вт, 26 Март 2019 Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вера Брежнева на странице в Instagram в преддверии летнего сезона отпусков и поездок на море, поделилась с подписчицами секретами "приведения в порядок" фигуры.

Фолловеры часто задают вопрос знаменитости, каким образом ей удается всегда прекрасно выглядеть, и просят поделиться своими проверенными способами.

В новом посте в соцсети Вера Брежнева сообщила подписчицам, что специально ради общения с ними по поводу красоты лица и тела она создала новую страницу, на которой будет публиковать свои небольшие секреты.

 
 
 
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Девочкин пост )) У кого-то уже тепло, у кого-то нет) но лето, оно все равно не за горами)) может именно поэтому вы все чаще задаёте мне вопросы о том, как привести себя в порядок, чтобы достойно его встретить)) я не эксперт но есть уже опыт, которым я делюсь ) только не здесь, а на специально созданной для этого страничке @vbdiary ( поэтому вопросы лучше туда ) Фото с островов для привлечения тепла

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Вера Брежнева не считает себя украинской певицей

Оказывается, многим представительницам прекрасного пола интересно, как знаменитость приводит себя в форму накануне лета и пляжного сезона. Теперь же они получат возможность найти ответы на все интересующие их вопросы.

Ранее Брежнева рассказывала, что очень любит различные сладости, но отказывает себе в этом удовольствии, так как тщательно следит за фигурой. Кроме того, она увлекается спортом и является приверженцем здорового питания, что и позволяет ей всегда выглядеть прекрасно.

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Советы, Вера Брежнева, Знаменитости, Секреты, Певица.
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