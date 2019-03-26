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Backstage: Надя Дорофеева поделилась снимком из нового фотосета

Backstage: Надя Дорофеева поделилась снимком из нового фотосета
21:51 Вт, 26 Март 2019 Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Надя Дорофеева показала фотосет в ярких и соблазнительных образах.

Популярная певица Надя Дорофеева не перестает удивлять поклонников своими перевоплощениями - на сцене дерзкая и провокативная красотка в жизни, по словам ее мужа, ведущего и блогера Владимира Дантеса, очень нежная и ранимая. Эффектная внешность, талант плюс неуемная трудоспособность позволяют девушке достигать желаемого и успешно реализовываться во всех сферах, где бы она себя не пробовала.

Надя не только певица и блогер, а также лицо именитого косметического бренда и владелица концепт-стора одежды. Конечно же, артистка часто снимается в фотосессиях, которые неизменно вызывают восторг у ее фанов. Так, она показала фото в чувственном образе, пикантно оголив на камеру плечо и декольте.

 
 
 
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Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

На снимке визажисты "колдуют" над макияжем певицы, работая над ее преображением. Надя позирует в халате с кокетливо приспущенной линией плеча - взору поклонников открылось эффектное декольте и тонка шлейка ее бюстгальтера.

Отдельно надо сказать о мейкапе знаменитости. Естественный макияж с использованием пастельных оттенков, акцент - на глаза, глубину и выразительность которых подчеркнуло подведенное небесно-голубым карандашом нижнее внутреннее веко.

Надя Дорофеева спровоцировала слухи о беременности

Поклонникам понравилась нежная и "натуральная" Надя. Не обошлось и без щедрых комплиментов в адрес эффектной звезды - они признались, что девушка буквально ослепила их своей красотой.

"У тебя очень красивые глаза", "О, как красиво", "Малышка, ты невероятная", "Просто огонь", "Красотка, а взгляд огонь", "Ой, какой красивый мейк", "Ты просто бесподобна", "Очень крутое фото! Просто сногсшибательно!", "Почему все так со вкусом, каждое фото - это шедевр", - признавались восхищенные подписчики.

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Instagram, Певица, Надя Дорофеева, Украинская певица, Фотосет.
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