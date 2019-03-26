Наталья Могилевская переезжает в другой город

Новости шоу бизнеса: Причина в новых проектах, участие в которых очень заинтересовало певицу.

Последние годы Наталья Могилевская живет в Киеве. Именно здесь певица занимается творчеством, готовится к концертным шоу, подбирает наряды для выступлений. Вполне возможно, что жизнь в столице немного наскучила Наталье и поэтому она решила переехать на время в Харьков.

Об этом Могилевская сообщила в своем микроблоге, отметив, что именно в этом городе ее ждут интересные проекты.

"Я решила переехать в Харьков на некоторое время. По причине непреодолимого притяжения. По утрам я буду с детьми в только открывшемся филиале моей детской Школы на Полтавском шляху, а по вечерам - на Слобожанской Лиге Смеха. Вчера я провела потрясающий вечер, и у меня теперь есть две "мои" команды. Поверьте, мне самой интересно, что из этого выйдет", - поделилась Наталья.