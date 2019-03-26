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Позитив: Арнольд Шварценеггер поделился смешным роликом (Видео)

Позитив: Арнольд Шварценеггер поделился смешным роликом (Видео)
21:15 Вт, 26 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сумел рассмешить сеть курьезным видео.

На своем дворе он пытался догнать маленького пони.

71-летний "Терминатор" Арнольд Шварценеггер вскоре поведет свою дочь к алтарю. Кэтрин уже обручилась с голливудским актером Крисом Прэттом и готовится к торжественной церемонии. Но пока пара еще только занимается планированием свадьбы, Арнольд Шварценеггер активно отдыхает.

В сети появился ролик из смешных будней актера. На видео видно, как 71-летний Арнольд Шварценеггер, оседлав велосипед, гоняется по двору своего поместья за маленьким пони по кличке Виски. Для такого развлечения знаменитость одел широкополую шляпу в стиле ковбоя, кожаную куртку и удобную одежду. Саму же погоню он совершил под песню кантри-певца Тоби Кита I Should've Been A Cowboy ("Я должен был стать ковбоем"), что придало курьезу видео.

 
 
 
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Whiskey has a morning fitness routine too. #shouldvebeenacowboy #tiktok

Допис, поширений Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

"У Виски тоже утренний фитнес", - с юмором написал Арнольд Шварценеггер.

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В конце ролика актер накормил пони морковью, что выглядело очень мило.

Смешное видео за считанные дни покорило сеть. Ролик с участием Арнольда Шварценеггера просмотрели более 2 миллионов пользователей сети, а тысячи людей прокомментировали его.

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Все по теме:

Арнольд Шварценеггер, Instagram, Знаменитости, Смех, Актер, Курьез, Веселье, Голливудский актер.
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