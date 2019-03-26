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Среда, 27.03.2019
Действенные решения проблем современного мира (Фото)
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Действенные решения проблем современного мира (Фото)

В 1906 году была выпущена первая социальная кампания по защите Ниагарского водопада от энергетических компаний. Спустя более 100 лет некоммерческая реклама стала гораздо более мощной и профессиональной. Но суть ее остается неизменной - она привлекает внимание общественности к проблемам нашего мира.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
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Реклама, Социальная реклама, Психологическая реклама, Проблемы мира.
21:52 Вт, 26 Март 2019 Телеграф
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