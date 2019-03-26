Действенные решения проблем современного мира (Фото) В 1906 году была выпущена первая социальная кампания по защите Ниагарского водопада от энергетических компаний. Спустя более 100 лет некоммерческая реклама стала гораздо более мощной и профессиональной. Но суть ее остается неизменной - она привлекает внимание общественности к проблемам нашего мира.