Надя Дорофеева взорвала сеть дерзким образом

Последнее время персона Нади Дорофеевой попала в центр внимания благодаря своим модным экспериментам с дерзкими образами.
Знаменитость поделилась снимком, на котором позирует в смелом наряде.
Для новой фотосессии Надя Дорофеева оделась в одежду от популярного украинского бренда FROLOV.
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Dreams come true @maybelline @mu_inthecitystyle_ua @frolovheart
Певица позировала в кремовой мини-юбке, дерзкой косухе с серебристыми швами и сетчастых колготках телесного цвета. Свой образ Надя дополнила естественными локонами и алой помадой.
"Мечты сбываются", - подписала снимок знаменитость.
"Словами нереально описать твою красоту", "Ооочень красиво", "Боже шикарная фотка", "Почему ты такая красивая?", "Самая красивая", "Это больше чем красота", - написали фанаты певицы под снимком.