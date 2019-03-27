Надя Дорофеева взорвала сеть дерзким образом

Новости шоу бизнеса: Певица вызвала ажиотаж ярким lookом.

Последнее время персона Нади Дорофеевой попала в центр внимания благодаря своим модным экспериментам с дерзкими образами.

Знаменитость поделилась снимком, на котором позирует в смелом наряде.

Для новой фотосессии Надя Дорофеева оделась в одежду от популярного украинского бренда FROLOV.

Переглянути цей допис в Instagram Dreams come true @maybelline @mu_inthecitystyle_ua @frolovheart Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 26 Бер 2019 р. о 9:58 PDT

Певица позировала в кремовой мини-юбке, дерзкой косухе с серебристыми швами и сетчастых колготках телесного цвета. Свой образ Надя дополнила естественными локонами и алой помадой.

"Мечты сбываются", - подписала снимок знаменитость.

"Словами нереально описать твою красоту", "Ооочень красиво", "Боже шикарная фотка", "Почему ты такая красивая?", "Самая красивая", "Это больше чем красота", - написали фанаты певицы под снимком.