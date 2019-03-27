Соблазнительные фото в латексных чулках: MARUV приглашает на концерт в Москве

Новости шоу бизнеса: Исполнительница анонсировала сольный концерт в Москве.

Эпатажная украинская певица MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, анонсировала концерт в Москве и показала провокационное фото.

Артистка опубликовала фотографию на своей странице в Instagram. В кадре MARUV появилась в черных латексных чулках, массивной обуви на высоких каблуках и полупрозрачной тунике.

"Совсем скоро первый большой сольный концерт в Москве! 6 апреля я выйду на сцену... До встречи", - написала звезда.

Напомним, что украинская певица Maruv, которая стала победительницей Национального отбора на Евровидение-2019, однако от участия отказалась, в настоящее время находится на гастролях в России.