It’s gonna be hot: Настя Каменских заинтриговала тизером нового клипа

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK заинтриговала сеть тизером нового клипа.

На кадрах Настя в роскошном красном платье с высоким разрезом сексуально двигается под музыку.

Премьера клипа должна состояться уже в эту пятницу. Соответствующее видео появилось в Instagram певицы.

На кадрах Настя в роскошном красном платье с высоким разрезом сексуально двигается под музыку. Никаких дополнительных подробностей Каменских пока не сообщила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This Friday.. Ready? Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Мар 2019 в 3:09 PDT

В комментариях под видео поклонники певицы отметили, что видео получилось очень чувственным и сексуальным.