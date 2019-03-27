It’s gonna be hot: Настя Каменских заинтриговала тизером нового клипа

На кадрах Настя в роскошном красном платье с высоким разрезом сексуально двигается под музыку.
Премьера клипа должна состояться уже в эту пятницу. Соответствующее видео появилось в Instagram певицы.
На кадрах Настя в роскошном красном платье с высоким разрезом сексуально двигается под музыку. Никаких дополнительных подробностей Каменских пока не сообщила.
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В комментариях под видео поклонники певицы отметили, что видео получилось очень чувственным и сексуальным.