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Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт

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Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
19:56 Ср, 27 Март 2019 Телеграф lux.fm/ru Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Принц Эдинбургский прежде категорически самостоятельно руководил транспортом, поэтому традицию он нарушать не стал.

Британские монархи настолько энергичны, что пенсия им и не снится.

Недавно принц Филипп понял, что ездить в его возрасте за рулем - вещь опасная. Но муж Елизаветы II, как и она сама, не может усидеть на месте. Именно поэтому он нашел неплохую альтернативу.

Теперь британский монарх катается на окраине Сандрингеме на конной упряжи, доказывая, что и в почтенные 97 можно быть очень энергичным и активным человеком.

Любопытные факты о судьбе принца Филиппа (Фото)

И то, как гордо и важно старенький принц Филипп ездит на бричке - это настоящая мотивация, чтобы в любом возрасте наслаждаться жизнью.

Напомним, Полиция графства Норфолк сообщила, что герцог Эдинбургский принц Филипп после ДТП прошел тест на содержание алкоголя в организме, результат - негативный.

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Транспорт, Знаменитости, Принц, Принц Филипп, КОНИ, Муж королевы Елизаветы, Езда на конях.
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