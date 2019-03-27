Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт

Новости шоу бизнеса: Принц Эдинбургский прежде категорически самостоятельно руководил транспортом, поэтому традицию он нарушать не стал.

Британские монархи настолько энергичны, что пенсия им и не снится.

Недавно принц Филипп понял, что ездить в его возрасте за рулем - вещь опасная. Но муж Елизаветы II, как и она сама, не может усидеть на месте. Именно поэтому он нашел неплохую альтернативу.

Теперь британский монарх катается на окраине Сандрингеме на конной упряжи, доказывая, что и в почтенные 97 можно быть очень энергичным и активным человеком.

И то, как гордо и важно старенький принц Филипп ездит на бричке - это настоящая мотивация, чтобы в любом возрасте наслаждаться жизнью.

Напомним, Полиция графства Норфолк сообщила, что герцог Эдинбургский принц Филипп после ДТП прошел тест на содержание алкоголя в организме, результат - негативный.