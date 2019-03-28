Что означает устойчивое словосочетание "ящик Пандоры" (Видео)

Новости шоу бизнеса: Выражение "ящик Пандоры", которое в наше время ассоциируется с природными катаклизмами и эпидемиями.

Словосочетание"ящик Пандоры" не подразумевает ничего хорошего: чаще всего речь идет о необратимых и катастрофичных последствиях какого-либо действия.

Как и многое в западной цивилизации, фразеологизм "ящик Пандоры" берет свое начало из древнегреческой мифологии. Сама Пандора стала первой женщиной, созданной по велению Зевса в наказание людям за то, что Прометей похитил для них огонь. Одним из ее качеств было любопытство, которое и сыграло со всеми злую шутку.

Пандора получила от своего создателя сосуд, содержимое которого не давало ей покоя и заставляло мысли девушки постоянно возвращаться к его содержимому. Наконец, Пандора не выдержала и открыла ящик. А что именно после этого произошло — вы узнаете, посмотрев наше новое видео.