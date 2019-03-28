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Том Круз запретил бывшей жене приходить на свадьбу сына

Том Круз запретил бывшей жене приходить на свадьбу сына
10:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Как известно, Николь Кидман, будучи в браке с Томом Крузом с 1990 года, усыновила двоих детей – сына Коннора Энтони и дочь Изабеллу.

Сын голливудской актрисы Николь Кидман 24-летний Коннор Круз собирается жениться. Однако его матери на свадьбе не будет, ведь бывший муж актрисы Том Круз категорически запретил приглашать Николь.

Впоследствии в 2001 году Кидман и Круз развелись. Как сообщает издание Radar Online, сейчас Том совсем не желает знаться с экс-женой и порвал все их отношения.

Так, сын Коннор намерен жениться на итальянке по имени Сильвия, которая является последовательницей саентологии. Добавим, что сам Том Круз и двое приемных детей Конор и Изабелла также являются сторонниками этого учения.

Поэтому сын получил полное одобрение от отца Тома и уже началась подготовка к свадьбе.

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Том запретил приглашать Николь. И его слово – закон. Коннор, который боится перед отцом, подчинился, – сообщает источник.

Ранее Кидман заявляла, что поддерживает выбор детей – быть саентологами.

"Они взрослые, способны принимать решения самостоятельно. Они сделали свой выбор – быть саентологами. Моя задача как матери – только любить их. Независимо от того, чем занимается ребенок, он должен знать, что я люблю его и всегда открыта", – отметила Николь Кидман.

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Том Круз, Знаменитости, Николь Кидман.
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