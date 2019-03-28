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Снежана Бабкина рассказала, будет ли муж Сергей присутствовать на родах

Снежана Бабкина рассказала, будет ли муж Сергей присутствовать на родах
10:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Как известно, супруги пока воспитывают двоих детей – дочь Веселину и сына Артура.

Украинский артист и участник группы 5'nizza Сергей Бабкин и его жена Снежана ожидают пополнения в семье. Также известно, что третьим ребенком в их семье будет мальчик. Артист рассказал, будет ли присутствовать на родах любимой.

Певец признался, что присутствовал на предыдущих родах, но ему не позволили быть рядом в момент рождения ребенка.

По словам Бабкина, поскольку сейчас разрешается родителям даже перерезать пуповину новорожденному малышу, то он бы хотел и это сделать.

Я думаю, что на этот раз все будет иначе, что я буду дольше находиться вместе со Снежаной. Будем рядом в палате жить, это точно я знаю. А там, если мне позволят быть рядом в сам момент, то это было бы очень круто, – заявил Сергей.

Перед третьей беременностью, как призналась Снежана, ей приснился вещий сон.

"Я плаваю в прозрачной воде. Берега не видно, а подо мной, я понимаю, огромная глубина. Плаваю и вижу, что со дна начинает кто-то подниматься, я пугаюсь, думаю, что это скат или кит, может, какое-то морское существо. И здесь всплывает светленький, как ангел, мальчик – он как альбинос: и волосы белые, и глаза голубые. я спрашиваю его: "Ты ангел?", он отвечает: "Нет, я твой". Утром после таких снов у меня всегда есть ощущение – вещий он или нет. И я проснулась и говорю: "Сергей, мне приснился вещий сон, у нас будет мальчик. Когда – не знаю", – рассказала жена артиста.

Сейчас супруги точно узнали, что у них таки будет мальчик.

Снежана Бабкина продолжает удивлять занятиями йогой

Да, это будет парень, как Сергей и хотел. Мы с Веселиной думали, что, может, девочка? Не знаю, мне с девочкой очень хорошо. Веселина мечтала о сестренке, а Артур – о братике, – подтвердила Снежана.

Ожидается, что третий ребенок звездных родителей появится на свет летом.

"Мы, честно говоря, хотели, чтобы ребенок был летним, по гороскопу, как мама, Рак. Но понимали, что в таком деле невозможно ничего планировать. Как будет, так и будет. А получилось так, как мы думали и мечтали. Действительно, конец 40-й недели – это 23 июня, первый день созвездия Рака", – отметил Сергей.

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Беременность, Знаменитости, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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