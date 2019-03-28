Яркая и обворожительная: Винни Харлоу заворожила фанатов новыми снимками

Новости шоу бизнеса: Знаменитость поделилась снимками из новой фотоссесии.

Знаменитая супермодель Винни Харлоу стала главной героиней нового номера глянца Remix. Снимками со съемок звезда поделилась на своем Instagram-аккаунте.

Фотоссесия проходила на Багамских островах, где Винни отдыхала со своими родными.

На одних снимках супермодель позирует в ярком купальнике морковного цвета, демонстрируя свою шикарную фигуру.

Переглянути цей допис в Instagram Never give up... that is just the time that the tide will turn Допис, поширений (@winnieharlow) 25 Бер 2019 р. о 9:57 PDT

Другая часть фотосессии проходила в бархатном розовом костюме с металлическими аксессуарами и белых массивных кроссовках Fila.

Переглянути цей допис в Instagram Why fit in when you were born to stand out? Допис, поширений (@winnieharlow) 24 Бер 2019 р. о 7:27 PDT

Супермодель также сменила имидж - теперь на голове Винни красуются короткие кудряшки.

Фанаты остались в восторге от таких изменений . "Какая же ты красивая!", "Мне так нравится твоя прическа", "Эти кудряшки", - прокомментировали подписчики знаменитости в Instagram.

Некоторые снимки супермодель подписала в привычной мотивационной для себя манере. "Никогда не сдавайся ... это просто время, когда прилив повернет", "Зачем вписываться, когда ты рожден, чтобы выделяться?", - написала Винни.