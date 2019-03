Леся Никитюк "спела дуэтом" с Бритни Спирс

Новости шоу бизнеса: Поклонникам давно известно, что Леся Никитюк не имеет комплексов.

Украинская телеведущая и звезда Нового канала Леся Никитюк рассказала, как пела с Бритни Спирс.

Так, возвращаясь домой после съемок очередного шоу, знаменитая телеведущая записала видеоролик, который опубликовала на официальной странице в Instagram. В кадре Никитюк подпевала знаменитому хиту 90-х американской певицы Бритни Спирс Hit Me Baby One More Time.

Беспечное девичье баловство в салоне собственного авто напомнило известной блондинке курьезную историю, произошедшую с ней в школьные годы.

"Как-то на "Мисс школы" я пела песню Бритни Спирс, – внезапно вспомнила Леся Никитюк в Instagram-стори. – Тогда все подумали, что я просто открываю рот под фанеру! Но потом, когда они услышали, как я пою и как умею копировать голоса… То все равно подумали, что я открываю рот под фанеру!".