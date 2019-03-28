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Леди Гаге-33: ТОП-5 лучших клипов звезды

Леди Гаге-33: ТОП-5 лучших клипов звезды
12:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская певица Леди Гага отмечает свой 33-й день рождения.

Сегодня, 28 марта, празднует свой День рождения эпатажная голливудская дива Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта , более известная как Леди Гага.

Огромная популярность к Леди Гаге пришла после песни Bad Romance, клип на которую уже отражал фирменный почерк артистки: сумасшедшие образы, проникновенные тексты песен, полные самоотдачи танцы – все это стало визитной карточкой исполнительницы.

Следующие синглы и клипы (Paparazzi, Judas, Artpop) делали певицу популярнее, а ее образы становились все более "жесткими".

В честь дня рождения мы предлагаем вам вспомнить ТОП-5 ее лучших клипов.

Poker Face (2008) 

Bad Romance (2009) 

Paparazzi (2009) 

Judas (2011) 

Artpop (2013) 

Артистке исполняется 33 года, 14 из которых она занимается музыкой. В 19 лет Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы — прим. ред.) покинула колледж, чтобы стать певицей. В 2008 году Леди Гага выстрелила с песней Just Dance.

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Все по теме:

Леди Гага, Музыка, Знаменитости, День рождения, Лучшие клипы, Песни, Клипы.
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