Регина Тодоренко показала, как муж развлекает сына

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 28 марта, телеведущая сделала новую публикацию в своем Instagram.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала несколько видео в своем Instagram.

В декабре прошлого года Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. После родов телеведущая довольно быстро восстановила былую форму и уже вовсю щеголяет по пляжам в купальниках. Регина не слишком активно освещает свою семейную жизнь, а больше рассказывает о личных испытаниях, которые проходит с малышом. Известно, что сына Влад и Регина назвали Михаил в честь отца музыканта, но показывать пока ни мама, ни отец новорожденного не решаются.

В сторис она запостила несколько видеозаписей, на которых сняла, как воспроизводит звуки радионяня — радиоприспособление для родителей, которые хотят контролировать, когда ребенок заплачет. На видео Регина лежит в постели, очевидно, только проснувшись, а из радионяни издаются звуки, в которых слышно, как Влад Топалов мило разговаривает с малышом.

Отметим, что в своем блоге в Instagram Регина продолжает рассказывать подписчикам, как справляться с проблемами молодой мамочки. В новых выпусках ее шоу Пятница с Региной телеведущая общается с другими успешными женщинами, у которых есть дети. Вместе они обсуждают то, как популярность сказывается на отношениях внутри семьи и делятся подробностями личной жизни.