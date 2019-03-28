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Регина Тодоренко показала, как муж развлекает сына

Регина Тодоренко показала, как муж развлекает сына
13:24 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 28 марта, телеведущая сделала новую публикацию в своем Instagram.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала несколько видео в своем Instagram.

В декабре прошлого года Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. После родов телеведущая довольно быстро восстановила былую форму и уже вовсю щеголяет по пляжам в купальниках. Регина не слишком активно освещает свою семейную жизнь, а больше рассказывает о личных испытаниях, которые проходит с малышом. Известно, что сына Влад и Регина назвали Михаил в честь отца музыканта, но показывать пока ни мама, ни отец новорожденного не решаются.

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В сторис она запостила несколько видеозаписей, на которых сняла, как воспроизводит звуки радионяня — радиоприспособление для родителей, которые хотят контролировать, когда ребенок заплачет. На видео Регина лежит в постели, очевидно, только проснувшись, а из радионяни издаются звуки, в которых слышно, как Влад Топалов мило разговаривает с малышом.

Отметим, что в своем блоге в Instagram Регина продолжает рассказывать подписчикам, как справляться с проблемами молодой мамочки. В новых выпусках ее шоу Пятница с Региной телеведущая общается с другими успешными женщинами, у которых есть дети. Вместе они обсуждают то, как популярность сказывается на отношениях внутри семьи и делятся подробностями личной жизни.

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Все по теме:

Отцовство, Знаменитости, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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