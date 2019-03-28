Сельма Блэр провела "экскурсию" по своему дому

Несколько месяцев назад раскрыв поклонникам свой тяжелый диагноз, рассеянный склероз, Сельма Блэр стала намного реже появляться на публике. Однако это не означает, что актриса теперь предпочитает вести закрытый и чуть ли не отшельнический образ жизни. Сельма дала интервью изданию Architectural Digest и провела для читателей "экскурсию" по своему дому, показав, как он выглядит изнутри.
46-летняя актриса живет в особняке с четырьмя спальнями в Лос-Анджелесе и, несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, не так давно "обновила" интерьер - благодаря чему теперь чувствует себя по-настоящему "дома".
"До того это был очень традиционный дом, и меня все устраивало. Но я чувствовала, что моему дому как будто не хватает какой-то индивидуальности, своего характера, - рассуждает Сельма в интервью AD. - После того, как мы добавили яркие цвета в небольшие пространства, дом ожил. Теперь у него есть чувство юмора, и он дает мне жизненные силы"