Без блеска и роскоши: Камалия поделилась снимком в скромном наряде

Новости шоу бизнеса: В социальных сетях Камалии появилось редкое фото всей ее семьи.

Дорогие дома, роскошные машины, гардероб стоимостью в миллионы, ванна с шампанским - все это жизнь украинской певицы Камалии Захур. Она утверждает, что носит наряды от знаменитых дизайнеров. Как правило, платья певицы выглядят дорого и богато, и всегда сопровождаются блеском, пайетками и перьями. В своем интервью певица рассказывала, что на шопинг может с легкостью потратить больше ста тысяч долларов.

Недавно 41-летняя певица и ее супруг Мохаммад Захур провели романтический уикэнд на фешенебельном курорте - Монте-Карло. Там Камалия в полной мере продемонстрировала свои шикарные наряды.

А на днях певица поделилась с поклонниками новой фотографией в соцсетях, на которой изображена вместе с мужем и с 5-летними дочерями - Арабеллой и Мирабеллой.

На фото, Камалия и ее"домашние" предстали в совершенно других образах. На этот раз певица была без блесток и пайеток. Звезда, вместе с девочками и мужем позировали в пакистанских национальных костюмах: Камалия с девочками - в желтых шелковых платьях, а Захур в традиционном костюме кремового оттенка.

"Мои искренние поздравления дружественному пакистанскому народу по случаю Дня провозглашения Пакистана!",- подписала снимок знаменитость.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что образ Камалии был весьма скромным и не переливался блеском и драгоценными камнями, выглядела она просто великолепно!