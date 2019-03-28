Привлекательный образ Дженнифер Лопес на съемках нового фильма

Новости шоу бизнеса: Актриса попала в объективы папарацци во время съемок в новом фильме.

В среду, 27 марта, съемочную площадку посетило ближайшее окружение актрисы - любимый Алекс и дети - Эмма и Макс, а также Таша и Элла (дети Родигеса).

Сейчас подробности о сюжете новой киноленты Hustler's неизвестны, однако Дженнифер уже потрясла стильными и привлекательными образами.

Дженнифер Лопес

Актриса на съемочной площадке была одета в белые штаны, принтованную майку с глубоким декольте и джнсовую куртку. Завершили образ Лопес тулфи на высоких каблуках. Фотографы поймали забавные моменты, как звезда держала на руках собаку и целовалась с ней.

На следующий день, 28 марта, Дженнифер появилась на площадке в черных ботильонах на высокой шпильке, джинсах и черной футболке с надписью. Ярким акцентом стала короткая шуба из эко-меха сиреневого цвета.