Голливудская актриса Ольга Куриленко показала себя в 15 лет

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram актриса и модель опубликовала очень милое фото.

На архивном фото звезда бондианы выглядит очень скромно и сдержанно по современным меркам. Ольга Куриленко на черно-белом снимке притягивает своей нежностью и невинностью в белом сарафане с цветами и длинными косичками.

"Нашла свою первую модельную фотосессию. Мне здесь 15 лет", - подписала Куриленко старое фото.

Ранее мы сообщали, что Ольга Куриленко снялась в очень экстравагантной фотосессии известного журнала.

Автором съемки был знаменитый немецкий фотограф Ральф Вениг. Вместе со стилистом Стивеном Доном он подобрал для Ольги Куриленко футуристические мини-юбки, топы и белье, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Таким образом звезда появится в весеннем номере глянца в образе девушки будущего.