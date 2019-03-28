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Киану Ривз стал героем пассажиров, которые не могли добраться до Лос-Анджелеса

Киану Ривз стал героем пассажиров, которые не могли добраться до Лос-Анджелеса
19:13 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Киану Ривз показал себя с новой стороны в экстренной ситуации.

Киану Ривз неожиданно для самого себя стал героем и проявил свое мужество. Все случилось, когда актер летел из Сан-Франциско в Лос-Анджелес на пассажирском самолете United Airlines.

Лайнер приземлился в городе штата Калифорния - Бейкерсфилд. Аэропорт в городке был закрыт и пассажирам никто не мог помочь забрать свой багаж. Три часа люди ждали свои вещи и Киану Ривз решил повлиять на обстоятельства. Актер взял ситуацию в свои руки и организовал для пассажиров дорогу к месту посадки.

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Пассажиры, которым помог Киану, сняли на видео разговор Киану с представителями авиакомпании. На ролике они обсуждали решение проблемы.

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Но на этом не все. По дороге в Лос-Анджелес актер развлекал пассажиров. Он рассказывал занимательные факты о Бейкерсфилде, делал селфи с пассажирами и включал колоритную музыку.

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