Киану Ривз стал героем пассажиров, которые не могли добраться до Лос-Анджелеса

Киану Ривз неожиданно для самого себя стал героем и проявил свое мужество. Все случилось, когда актер летел из Сан-Франциско в Лос-Анджелес на пассажирском самолете United Airlines.

Лайнер приземлился в городе штата Калифорния - Бейкерсфилд. Аэропорт в городке был закрыт и пассажирам никто не мог помочь забрать свой багаж. Три часа люди ждали свои вещи и Киану Ривз решил повлиять на обстоятельства. Актер взял ситуацию в свои руки и организовал для пассажиров дорогу к месту посадки.

That time when your flight out from #GDC almost crashes and you have to emergency land in a remote airport but at least Keanu Reeves is having as bad a day as you are. pic.twitter.com/XSPa1wlNuO