Киану Ривз стал героем пассажиров, которые не могли добраться до Лос-Анджелеса

Новости шоу бизнеса: Киану Ривз показал себя с новой стороны в экстренной ситуации.

Киану Ривз неожиданно для самого себя стал героем и проявил свое мужество. Все случилось, когда актер летел из Сан-Франциско в Лос-Анджелес на пассажирском самолете United Airlines.

Лайнер приземлился в городе штата Калифорния - Бейкерсфилд. Аэропорт в городке был закрыт и пассажирам никто не мог помочь забрать свой багаж. Три часа люди ждали свои вещи и Киану Ривз решил повлиять на обстоятельства. Актер взял ситуацию в свои руки и организовал для пассажиров дорогу к месту посадки.

That time when your flight out from #GDC almost crashes and you have to emergency land in a remote airport but at least Keanu Reeves is having as bad a day as you are. pic.twitter.com/XSPa1wlNuO

— Amir Blum (Unboxed) (@CheesyJedi) 24 марта 2019 г.

Пассажиры, которым помог Киану, сняли на видео разговор Киану с представителями авиакомпании. На ролике они обсуждали решение проблемы.

keanu got stranded somewhere in california and had to take a bus instead of a plane and some guy filmed the entire experience and i am BEGGING yall to watch this pic.twitter.com/I1TmLOEYiK — ᴄ ᴀ ᴛ (@keanusgf) 24 марта 2019 г.

Но на этом не все. По дороге в Лос-Анджелес актер развлекал пассажиров. Он рассказывал занимательные факты о Бейкерсфилде, делал селфи с пассажирами и включал колоритную музыку.