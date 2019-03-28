Сандра Буллок выставила на продажу шикарный особняк

Новости шоу бизнеса: Сандра Буллок продает недвижимость общей площадью в 576 квадратных метров, которую приобрела еще в 2001 году.

Оскароносная актриса оценила свой особняк, который расположен в 100 метрах от пляжа в Тайби-Айленде, в 6,5 миллиона долларов.

В доме актрисы поместилось 7 спален и 5 ванных комнат, которые разделены отдельными резиденциями, большая из которых имеет площадь - 312 квадратных метров, а меньше - 264. В сообщении о продаже прикреплена информация, что оба дома продаются полностью меблированными.

Дом Сандры Буллок

Дом Сандры Буллок

Дом Сандры Буллок

В главном корпусе разместилось 4 спальни, гостиная, столовая и кухня, а также тренажерный зал, теннисный стол и воздушный хоккей.