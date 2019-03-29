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55-летний Николас Кейдж решил расстаться с 23-летней женой

55-летний Николас Кейдж решил расстаться с 23-летней женой
10:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Не прошло и 4 дней, как Николас Кейдж решил отменить брак, подав в суд соответствующие документы.

Знаменитый голливудский актер Николас Кейдж в 55 лет решил покончить с холостяцкой жизнью и в четвертый раз пойти под венец. Его избранницей стала 23-летняя визажистка Эрика Койке. Однако брак пары продлился всего 4 дня.

Как сообщается, 25 марта счастливый Николас Кейдж и его возлюбленная Эрика Койке официально зарегистрировали свои отношения. Голливудская пара отказалась от пышной церемонии и вышла замуж в Лас-Вегасе.

По словам очевидцев, в день бракосочетания актер был пьян. Николас Кейдж кричал на весь зал, бывший бойфренд Эрики – наркодилер, поэтому она с легкостью отнимет у него все состояние после свадьбы. Сама же невеста была смущена от таких заявлений и пыталась успокоить любимого.

Она говорила ему: "Я не прошу тебя жениться", – рассказал очевидец.

Поскольку Николас и Эрика вели себя очень громко, их отвели в отдельное помещение, где и зарегистрировали брак. Почему актер решил отменить свое решение после 4 дней – пока неизвестно.

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Это не первый Николас Кейдж пошел к алтарю. Первой женой актера была Патриция Аркетт. Пара расписалась в 1995 году, а уже через 6 лет объявила о разводе. Следующей любимой, с которой Николас Кейдж женился, была Лиза Мария – дочь легендарного певца Элвиса Пресли. Официально влюбленные расстались в 2004-м. Впоследствии голливудский актер имел длительный роман с официанткой Элис Ким, но в 2016 году они разошлись. Пара имеет 12-летнего сына Кал-Эла Коппола.

После такой серии разводов сторонники Николаса Кейджа не ожидали, что он решится на еще одну свадьбу. Однако актер сумел их поразить новостью о свадьбе и рекордно быстром разводе.

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Расставание, Знаменитости, Актер, Николас Кейдж, Эрика Койке.
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