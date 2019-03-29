Леся Никитюк в мини-платье показала округлившийся животик

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк известна не только своей деятельностью телеведущей, но и тем, что активно ведет блог в Instagram.

Украинская телеведущая Леся Никитюк на съемках показала неожиданно округлившийся животик.

Украинская знаменитость показывает все забавные моменты своей жизни подписчикам, которых в данный момент насчитывается более 2,7 миллионов. И ни один день Никитюк не проходит без историй на ее странице.

Леся Никитюк не просто балует своих подписчиков, но еще и как интригует! Например, несколько часов назад звезда Нового канала поделилась коротким видео, на котором крутится у зеркала с заметно увеличившимся животиком.

«Может, лучше втянуть? – любуясь своим отражением, размышляет вслух Никитюк. – Или оставить все-таки?.. Для драматургии!».