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Юрий Горбунов поделился фото с женой Катей Осадчей

Юрий Горбунов поделился фото с женой Катей Осадчей
15:08 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Юрий Горбунов опубликовал новую фотографию, на которой позирует вместе с Катей.

Невероятно стильный образ Кати Осадчей восхитил поклонников.

Наряды Кати Осадчей всегда элегантны, поэтому, все те, кто хочет одеваться по последним тенденциям моды, активно следят за ее образами в Instagram, где Катя на собственном примере демонстрирует самые стильные комбинации предстоящего сезона.

А недавно красавицей-женой похвастался супруг телеведущей – Юрий Горбунов. 

 
 
 
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Весна прийшла!

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

На снимке Осадчая в невероятно женственном и нежном образе, который многим напомнил о весне. Наряд Кати состоял из легкого шифонового платья постельного оттека, розового джемпера и белоснежных ботинок на низком ходу. Романтики образу добавлял венок из живых цветов, который на высокой ноте завершил весенний образ телеведущей.

Жду этого события: Катя Осадчая заговорила о пополнении в семье

Поклонники были в полном восторге и поспешили выразить свое восхищение знаменитой парой и буквально завалили комплиментами новый образ Осадчей.

"Весна пришла", "Девочка-весна", "Какие вы красивые", "Катя вы настоящая весна, вдохновляете позитивом", "Какие стильные оба", "Весна пришла и Катя расцвела", — писали фанаты.

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Знаменитости, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.
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