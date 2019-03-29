Юрий Горбунов поделился фото с женой Катей Осадчей

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Юрий Горбунов опубликовал новую фотографию, на которой позирует вместе с Катей.

Невероятно стильный образ Кати Осадчей восхитил поклонников.

Наряды Кати Осадчей всегда элегантны, поэтому, все те, кто хочет одеваться по последним тенденциям моды, активно следят за ее образами в Instagram, где Катя на собственном примере демонстрирует самые стильные комбинации предстоящего сезона.

А недавно красавицей-женой похвастался супруг телеведущей – Юрий Горбунов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Весна прийшла! Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 28 Мар 2019 в 1:13 PDT

На снимке Осадчая в невероятно женственном и нежном образе, который многим напомнил о весне. Наряд Кати состоял из легкого шифонового платья постельного оттека, розового джемпера и белоснежных ботинок на низком ходу. Романтики образу добавлял венок из живых цветов, который на высокой ноте завершил весенний образ телеведущей.

Поклонники были в полном восторге и поспешили выразить свое восхищение знаменитой парой и буквально завалили комплиментами новый образ Осадчей.

"Весна пришла", "Девочка-весна", "Какие вы красивые", "Катя вы настоящая весна, вдохновляете позитивом", "Какие стильные оба", "Весна пришла и Катя расцвела", — писали фанаты.