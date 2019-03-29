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Американская певица Леди Гага назвала причину расставания с Кристианом Карино

Американская певица Леди Гага назвала причину расставания с Кристианом Карино
16:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая певица и главная героиня фильма "Рождение звезды" разошлась с женихом Кристианом Карино в конце февраля.

Однако конкретную причину Леди Гага не называла. Через месяц после расторжения помолвки знаменитость заговорила о том, что спровоцировало разрыв.

О том, что Леди Гага, которой приписывали роман с Брэдли Купером, разошлась со своим женихом стало известно в конце февраля 2019 года. Звезда была в отношениях с Кристианом Карино около двух лет. Однако знаменитость не разглашали причин, что именно стало толчком к разрыву перед свадьбой.

Через месяц после заявления об отмене помолвки, Леди Гага призналась, что побудило ее к такому поступку.

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По словам певицы, ее экс-возлюбленный беспричинно и бесконечно ее ревновал к любому из ее окружения. Во время каждой встречи он устраивал ей допросы, чем провоцировал нервы и ссоры. Однако, как указано в источнике, принять звезде такое решение помогло открытое равнодушие ее друзей к Кристиану Карино.

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Леди Гага, Расставание, Помолвка, Причина, Кристиан Карино.
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