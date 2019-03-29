"Пиджак не большеват?": Лободу раскритиковали из-за унылого образа

Новости шоу бизнеса: На своей официальной странице певица выложила фото и получила негодования от подписчиков.

Довольно скучный образ выбрала для себя певица на очередном мероприятии. Нелепый образ никак не гармонирует с экстравагантной Лободой.

Лобода была одета в белую футболку, черные брюки, а также слишком большой бежевый пиджак.

"Вроде красивая девушка, фигура классная, ну как нарядится так смотреть тошно!!!!", "Ппц прикид, особенно мужской пиджак, уныло", "Но бывает, конечно, и красиво, но это слово "но", - прокомментировали подписчики.

Ранее мы сообщали, что Аллу Пугачеву в молодежном образе раскритиковали в Instagram.